Milli oyuncu Selin Cemal Başdüdükçü, West Ham United'a transfer oldu

Milli oyuncu Selin Cemal Başdüdükçü, West Ham United'a transfer oldu
Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 19 yaşındaki oyuncusu Selin Cemal Başdüdükçü, West Ham United'a transfer oldu. Selin Cemal, İngiliz ekibiyle 2028'e dek sürecek sözleşmeye imza attı.

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Selin Cemal Başdüdükçü, İngiltere temsilcisi West Ham United'a transfer oldu.

SELİN CEMAL'DEN 2 YILLIK İMZA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 19 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2028'e kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. Londra doğumlu milli oyuncunun ilk profesyonel sözleşmesine imza attığı aktarıldı.

WEST HAM'DA İKİ TÜRK YILDIZ BİRDEN

Selin Cemal Başdüdükçü'nün İngiliz ekibi West Ham United'da Türk milli takımın futbolcusu Halle Houssein ile beraber forma giyeceği kaydedilerek, iki isme de başarı dileğinde bulunuldu.

