Milli okçulardan 2 altın, 1 gümüş madalya

2026 Hyundai Archery World Cup Stage 2'de Milli Takım, Makaralı Yay Kadın ve Erkek takımları ile 2 altın madalya kazanırken, Karışık Takım kategorisinde gümüş madalya elde etti. Şanghay'daki finalde başarılı performans sergileyen okçular, yarınki finalde altın madalya mücadelesine çıkacak.

Milli okçular, Şanghay'daki Dünya Kupası'nın ilk final gününü 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı.

2026 Hyundai Archery World Cup Stage 2 kapsamında düzenlenen yarışmanın ilk final gününde Milli Takım önemli başarılara imza attı. Makaralı Yay Kadın Milli Takımı; Hazal Burun, Defne Çakmak ve Emine Rabia Oğuz kadrosuyla Amerika Birleşik Devletleri karşısındaki final mücadelesini 233-232'lik skorla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. Günün bir diğer altın madalyası ise Makaralı Yay Erkek Milli Takımı'ndan geldi. Batuhan Akçaoğlu, Yağız Sezgin ve Emircan Haney'den oluşan takımımız, Amerika Birleşik Devletleri karşısında çıktığı final mücadelesini 234-231 kazanarak altın madalya kazandı. Karışık Takım kategorisinde mücadele eden Hazal Burun ve Emircan Haney ikilisi ise yarışmayı gümüş madalya ile tamamladı.

Ay-yıldızlılar, Şanghay'daki Dünya Kupası'nın ilk final gününü 2 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamlarken başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor.

Yarın düzenlenecek son final gününde; Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ve Berkay Akkoyun'dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Güney Kore karşısında altın madalya mücadelesine çıkacak. Milliler finalde şampiyonluk için atış yapacak.

Öte yandan Ulaş Berkim Tümer ve Mete Gazoz bireysel kategorilerde yarı final mücadelelerine çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
