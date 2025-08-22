Milli Okçular, Dünya Gençler Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Kanada'nın Winnipeg kentinde düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda milli takım, klasik yay 18 yaş altı kategorisinde Hindistan'ı mağlup ederek bronz madalya elde etti.

Milli sporcular, Kanada'da düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Winnipeg kentindeki organizasyonda Mehmet Efe Çevik, Arda Ege Dönmezgüç ve Faruk Topuz'dan oluşan milli takım, klasik yay 18 yaş altı kategorisinde bronz madalya maçına çıktı.

Hindistan'ı 5-3 mağlup eden milli sporcular, Türkiye'ye organizasyondaki ilk madalyasını kazandırdı.

Şampiyona, 24 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
