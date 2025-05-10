Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi

Milli Okçular, Çin'de 3 Madalya Kazandı

Milli Okçular, Çin'de 3 Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında Türkiye, Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun ile bir gümüş, Hazal Burun'un bireysel mücadelesinde ise bir bronz madalya kazandı. Türkiye'nin madalya sayısı 3'e ulaştı.

Çin'de devam eden Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağında mücadele eden milli okçular, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, Şanghay kentindeki organizasyonda Batuhan Akçaoğlu ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı, finalde Birleşik Krallık'a 156-153 yenilerek gümüş madalya aldı.

Hazal Burun ayrıca kadınlar makaralı yay bireyselde bronz madalyanın sahibi oldu. Milli okçu, 146-146 biten karşılaşmada Tayvanlı I-Jou Huang'ı beraberlik atışı sonrası yenerek bronz madalya elde etti. Hazal, Şanghay'da üçüncü madalyasını boynuna taktı.

Organizasyonda daha önce Begüm Yuva, Emine Rabia Oğuz ve Hazal Burun'dan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, üçüncü olmuştu.

Türkiye böylece madalya sayısını 3'e (1 gümüş, 2 bronz) çıkardı.

Okçuluk Dünya Kupası'nın 2. ayağı yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.