Milli okçu Dünya Yenihayat, altın madalyayla Türkiye'nin 4. madalyasını kazandı

Milli okçu Dünya Yenihayat, altın madalyayla Türkiye'nin 4. madalyasını kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli okçu Dünya Yenihayat, Dakar 2026'daki 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kızlar klasik yay bireysel kategorisinde altın madalya kazandı. Finalde ABD'li Ye-Eun Whang'ı 6-5 yenen Yenihayat, Türkiye'nin 4. madalyasını ve okçulukta ilk madalyasını kazandırdı.
Milli okçu Dünya Yenihayat, 4. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda (Dakar 2026) altın madalya kazandı.
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'daki organizasyonda milli sporcu Dünya Yenihayat, kızlar klasik yay bireysel kategorisinde yarıştı.
Yarı finalde İspanya'dan Sandra Perez Cumbreras'ı 7-1 yenerek finale yükselen milli okçu, finalde ABD'li Ye-Eun Whang'ı 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.
Bu sonuçla Türkiye, organizasyondaki 4. madalyasını kazandı. Öte yandan Türkiye, Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde okçuluk branşında ilk madalyasını elde etti.