Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 2'de 2 yaptı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da 2'de 2 yaptı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının superpole yarışında da birinci olarak, Fransa'da 2'de 2 yaptı. Toprak, genel klasmanda puanını 444'e çıkartarak şampiyonlukta en yakın rakibi Bulega ile puan farkını 34'e yükseltti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağının superpole yarışında da birinci olarak, Fransa'da "2'de 2" yaptı. Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'nde WSBK'nin 9. ayağında 10 turluk superpole yarışında mücadele etti.

ÜST ÜSTE 11. ZAFER

Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla superpole yarışında ilk turda ele geçirdiği liderliği yarışın son anına kadar sürdürdü ve damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı. Böylece Toprak, bu hafta Fransa'da 2'de 2 yaptı ve üst üste 11. galibiyetini kazandı.

PODYUMUN DİĞER İSİMLERİ

Fransa'da superpole yarışını Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci sırada, Bimota by Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes de üçüncü bitirdi. Türkiye adına WSBK'de yarışan Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu isesuperpole yarışını 15. tamamladı.

PUAN FARKI 34'E ÇIKTI

Bu sonuçla genel klasmanda milli motosikletçi Toprak, puanını 444'e yükselterek şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 34'e çıkardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan:

Helal olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
