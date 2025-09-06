Haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın 9. ayağının ilk yarışında birinci oldu. Toprak Razgatlıoğlu, bu sonuçla birlikte üst üste 10. galibiyetini aldı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 9. ayağının ilk yarışını birinci sırada bitirdi.

ÜST ÜSTE 10. GALİBİYETİNİ ALDI

Toprak Razgatlıoğlu ile Bahattin Sofuoğlu, Fransa'da 4,411 kilometre uzunluğa sahip Magny-Cours Pisti'nde WSBK'nin 9. ayağında hafta sonunun 21 turluk ilk yarışında piste çıktı. Redbull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonunda başladı. Uzun turlar lider götürdüğü yarışta Toprak, damalı bayrağı birinci sırada geçerek podyumun zirvesine çıktı. Böylece milli sporcu üst üste 10. galibiyetini kazandı.

PODYUMUN DİĞER İSİMLERİ

Fransa'da ilk yarışı Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega ikinci sırada, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada tamamladı.

BAHATTİN SOFUOĞLU ONUNCU

Toprak ile birlikte Türkiye'yi WSBK'de temsil eden Redbull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Fransa'da ilk yarışı Yamaha Motoxracing takımıyla 10. bitirdi.

TOPRAK 31 PUAN FARK ATTI

Pilotlar genel klasmanında milli motosikletçi Toprak, puanını 432'ye çıkartarak şampiyonlukta en yakın rakibi Aruba Ducati takımından Nicolo Bulega'ya 31 puan fark attı. Bulega 401 puanla ikinci sırada yer alıyor. Genel klasmanda Barni Spark Racing takımından İtalyan motosikletçi Danilo Petrucci ise 246 puanla üçüncü, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise 23 puanla 20. sırada bulunuyor.

HEYECAN PAZAR GÜNÜ DEVAM EDECEK

Milli motosikletçiler, Fransa'da WSBK'nin 9. ayağında pazar günü önce TSİ 12.00'de superpole yarışında, sonrasında ise TSİ 16.30'da hafta sonunun ikinci ana yarışında gaza basacak.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıisa yatar:

Çok başarılı ya adama makine gibi.yanına yaklaşan yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
