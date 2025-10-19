Haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 3. kez dünya şampiyonu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da sezonun son ana yarışında 3. olarak 2025 dünya şampiyonluğunu podyumda tamamladı Toprak Razgatlıoğlu, üçüncü kez 2025 Dünya Superbike Şampiyonu oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyonluğa ulaştı. 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun İspanya'daki son yarışı 3. tamamlayan Toprak, 2025 dünya şampiyonluğunu kazanarak 3'üncü kürsünün en üst basamağında yer aldı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU 3. KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU

WSBK'de sezonun 12. ve son ayağında ikinci ana yarış, Sevilla'nın güneyinde Jerez de la Frontera kentindeki 4,423 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 10. sıradan başladığı sezonun 20 turluk son ana yarışında damalı bayrağı, 3. sırada geçti. Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021 ve 2024 dünya şampiyonu Toprak, geçen yılın ardından üst üste ikinci kez ve toplamda 3. dünya şampiyonluğunu kazandı.

BİRÇOK VATANDAŞ TOPRAK'I DESTEKLEDİ

İspanya'da birçok vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerine ayırılan seyirci tribünlerinden Toprak'ı destekledi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da öğrencisi Toprak'ın şampiyonluk yarışını ana ekrandan izledi. Şampiyonluğun gelmesinin ardından Türk bayrağı ile zafer turu atan Toprak, Kenan Sofuğlu ve diğer takım arkadaşlarının etrafını sardıkları yerde kutlama için altın renkli tulumunu giydi ve podyuma doğru alkışlarla ilerledi. Toprak, podyuma giderken lastik yakma şovu da yaptı.

616 PUANLA ZİRVEDE

Jerez Pisti'nde 2025'in son ana yarışını, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega birinci, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista ikinci sırada tamamladı. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nı genel klasmanda 616 puanla şampiyon bitirdi. Bulega, sezonu 603 puanla ikinci sırada, Bautista da 337 puanla üçüncü sırada bitirdi. Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, sezon sonunda 26 puanla 21. oldu.

