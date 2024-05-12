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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda 18. oldu

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Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 5. ayağında 18. sırada yer aldı. Yarış, Fransa'nın Le Mans kentindeki Bugatti Pisti'nde gerçekleştirildi. İspanyol pilot Sergio Garcia birinci oldu. Deniz Öncü ise 22. sıradan başladığı yarışı 18. sırada tamamladı. Sezonun 6. yarışı ise 26 Mayıs'ta İspanya'da yapılacak.

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 5. ayağında 18. oldu.

Moto2'de sezonun 5. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 22 tur üzerinden yapıldı.

MT Helmets-MSI takımının İspanyol pilotu Sergio Garcia, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 22. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada tamamladı.

İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 6. yarışı 26 Mayıs'ta düzenlenecek.

Kaynak: AA / Spor

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