Üye Girişi
Haberler
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında

Milli Kick Boksçu Şevket Arslan, 2025'te Altın Madalya Peşinde

Milli Kick Boksçu Şevket Arslan, 2025'te Altın Madalya Peşinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kariyerinde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan Şevket Arslan, 2025 Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor. 2017'de kick boksa başlayan 18 yaşındaki sporcu, bu yıl büyükler kategorisinde yarışacak ve dünya şampiyonasında ülkesini temsil etmek için hazırlık yapıyor.

Kariyerinde dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli kick boksçu Şevket Arslan, 2025 yılında altın madalya hedefine ulaşmak istiyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 2017 yılında İstanbul'da kick boksa başlayan 18 yaşındaki Şevket Arslan, bugüne kadar Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 2022 yılında Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda gümüş, 2024 yılında Dünya Kupası Kick Boks Şampiyonası ile Gençler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Bu yıl büyükler kategorisinde müsabakalara çıkacak olan Şevket, kasım ayında yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şevket Arslan, AA muhabirine, bugüne kadar sadece kick boksta değil, wushuda da şampiyonalara katıldığını söyledi.

Ailesiyle birlikte 2022'nin sonunda Kastamonu'ya taşındığını belirten Şevket, "2023 yılında wushuda Türkiye ve Balkan şampiyonu oldum. Kick boksta da Türkiye derecelerim geldi. 2024 yılında kick boksta Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi 2025 Büyükler Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Büyüklerde başarı kazanmak ve onu devam ettirmek istiyorum." dedi.

Büyükler kategorisinde müsabakalara ilk kez katılacağına işaret eden Şevket, "Dünya şampiyonası için turnuvalar olacak. Bunlara en iyi şekilde hazırlanıyorum. Dünya Şampiyonası'na gidip bayrağımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Ağırlıklı olarak kick boks yapıyorum. Amatör ve profesyonel alanlarda kendimi duyurmak istiyorum. Bu sporu yaptığım zaman kendimde rahatlama oluyor, kendimizle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Antrenör Emrah Şahanoğlu: "İnşallah ay yıldızlı bayrağımızı dünya arenasında dalgalandıracak"

Kick boks milli takım antrenörü Emrah Şahanoğlu ise Şevket'in İstanbul'da antrenör Necdet Yavuz tarafından yetiştirildiğini vurgulayarak, "İstanbul'dan Kastamonu'ya geldiklerinde bizimle devam etti, müsabakalara katıldı. Kendisi Türkiye şampiyonu. Kick boks branşında dünya ikinciliği, üçüncülüğü var. Wushu branşında da Türkiye ve Balkan şampiyonu oldu. Bunları gençler kategorisinde elde etti. Şevket'e güveniyorum. İnşallah büyükler kategorisinde hem kick boksta hem de wushu branşında mili takıma girecek ve ay yıldızlı bayrağımızı dünya arenasında dalgalandıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor
img

2024'ün zam şampiyonu belli oldu!
img

Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
img

Pilot, iniş takımları açılmayan uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Mansur Yavaş nasıl önde olur?' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç
İmamoğlu'nun yaptırdığı anketten de Mansur Yavaş çıktı
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL? Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman? Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.