Genç Karateci Poyraz Karasu'nun Antrenörü Değişti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın'da Kuyucak Belediyespor ile ilişiği kesilen milli karateci Poyraz Karasu'nun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen antrenör ile çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Bakan Bak, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Aydın Kuyucak'ta belediye tarafından mağdur edilen genç sporcumuz Poyraz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde görevlendirdiğimiz karate antrenörümüz eşliğinde çalışmalarını kesintisiz sürdürecektir. Hiçbir gencimizin emeğinin, azminin ve hayallerinin sahipsiz kalmasına izin vermeyiz. Ülkemizin her köşesindeki sporcularımızı en güçlü imkanlarla desteklemeye, onların yolunu açmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

