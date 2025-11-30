Milli Karateci Eray Şamdan, Dünya Şampiyonu Oldu

Milli karateci Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda milli karateci Eray Şamdan, Büyük Erkekler 60 kg finalinde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer vererek milli karateciyi tebrik etti. - İSTANBUL