Haberler

Milli Karateci Eray Şamdan, Dünya Şampiyonu Oldu

Milli Karateci Eray Şamdan, Dünya Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda milli karateci Eray Şamdan, Büyük Erkekler 60 kg finalinde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek altın madalya kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başarıdan dolayı Eray Şamdan'ı tebrik etti.

Milli karateci Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Mısır'ın Kahire kentinde düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda milli karateci Eray Şamdan, Büyük Erkekler 60 kg finalinde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olarak bizleri gururlandıran milli sporcumuzu canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer vererek milli karateciyi tebrik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
ABD'li senatör Graham'dan Maduro'ya tehdit: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir

ABD'li isim açık açık tehdit etti: Bu mevsimde Türkiye çok güzeldir
Apartmandaki ilaçlama sonrası 5'i çocuk 8 kişi hastanelik oldu

İlaçlama sonrası çok sayıda kişi hastanelik oldu! Çocuklar da var
Vatandaşlar şikayet yağdırdı, Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor

Bakanlık harekete geçti! Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor

Otomobil baraja uçtu! Acı haberler peş peşe geldi
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.