Milli kanocudan Avrupa’da ikinci bronz
Milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Kano Sprint Şampiyonası'nda ikinci bronz madalyasını kazandı.
Milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Kano Sprint Şampiyonası'nda ikinci bronz madalyasını kazandı.
Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre Szeged kentindeki organizasyonda yarışan Rahmi Kaan Karahan, K1 genç erkekler 500 metre kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldu.
Milli kanocu, 38 ülkeden 759 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada, K1 genç erkekler 1000 metre kategorisinde de bronz madalya almıştı.
Kaynak: AA