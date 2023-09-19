Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Peru karşısında elde edilen 3-1'lik galibiyete rağmen iyi oynamadıklarını ve Arjantin karşısında daha iyi olmaları gerektiğini söyledi.

Japonya'da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde üçüncü maçında Peru'yu 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda Başantrenör Daniele Santarelli, galibiyetin ardından TVF'nin resmi internet sitesine değerlendirmelerde bulundu. Santarelli, "Bugün çok iyi bir maç oynadığımızı söyleyemem. İlk setin ardından oyuncularımda bir rahatlama oldu. İkinci sette çok fazla hata yaptık. Savunmada oldukça kötüydük ve ikinci seti kaybettik. İkinci setin ardından oyuncularımla konuştum, neler olduğunu sordum. Bu tarz maçları oynamak da motivasyon olmak da çok kolay değil. Belki de zihin olarak bu maça hazır değildik. Üçüncü seti normal bir şekilde oynayıp kazandık. Böyle kötü oynadığınız zorlu maçları bile kazanmak önemlidir ama bazı şeyleri değiştirmemiz gerekecek. Çünkü olimpiyat elemelerini kazanmak istiyorsanız hak etmemiz gerekiyor. Yarın oynayacağımız Arjantin karşısında daha da iyi bir oyun sergileyeceğimizi umuyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL