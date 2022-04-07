Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak

SAMSUN (AA) - Çekya'da 9-10 Nisan'da düzenlenecek Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda milli judocular madalya mücadelesi verecek.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Teplice şehrinde yapılacak organizasyonda Türkiye'yi 8 kadın, 10 erkek sporcunun temsil edeceği belirtildi.

Samsun'da son çalışmasını yapan erkek milli sporcuların Çekya'ya gittiği, kadın millilerin ise yarın bu ülkeye hareket edeceği kaydedildi.

Çekya'da tatamiye çıkacak milli sporcular şunlar:

Kadınlar: 40 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Buse Uykun, 48 kiloda Merve Nur Alkış, 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 63 kiloda Sinem Oruç ve Tuana Gülenay, 70 kiloda Hatice Koçyiğit.

Erkekler: 55 kiloda Berkay Aydın, 60 kiloda Hilmi Mucık, 66 kiloda Bekir Tuna Seymen, 73 kiloda İsmail Durbak ve Erman Gürgen, 81 kiloda Mertcan Kömpe, 90 kiloda Mevlüt Öztaş ve Fatih Dursun, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu ve Recep Ergin.