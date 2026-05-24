Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nda 5 madalya kazandı

Milli judocular, Ümitler Avrupa Kupası'nın Portekiz ayağını 1 altın ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Faro kentindeki organizasyonda, 33 ülkeden 597 sporcu tatamiye çıktı.

Milliler, 23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvada,1 altın ve 4 bronz madalya elde etti.

Organizasyonda kürsüye çıkan milli sporcular şöyle:

Altın madalya: Havva Sena Tokmak (40 kilo)

Bronz madalya: Elçin Karakazan (40 kilo), Ayşenur Boşküp (52 kilo), Duru Yılmaz (63 kilo), Hatice Tuana Balcı (+70 kilo)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

