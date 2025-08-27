Milli Judocular Gümüş Madalya Kazandı
Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'na katılan Sema Nur Yüksel ve Livanur Kayır, yarışmada gümüş madalya elde etti. Sema Nur, 40 kiloda finalde Özbek rakibine, Livanur ise 44 kiloda Rus rakibine kaybederek ikinci oldu.
Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'na katılan milli sporculardan Sema Nur Yüksel ve Livanur Kayır, gümüş madalya aldı.
Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki organizasyonun ilk günü tamamlandı.
Kadınlar 40 kiloda tatamiye çıkan Sema Nur, finalde Özbek Dilafruz Boltaboeva'ya, kadınlar 44 kiloda yarışan Livanur da finalde Rus Nadezhda Mishenkina'ya yenilerek 2'nci oldu.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor