Milli judocular, Bosna Hersek'teki Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak

Türk judocular, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 21 ülkeden 249 sporcuyla madalya için tatamiye çıkıyor.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcular, başkent Saraybosna'da, 21 ülkeden 249 judocunun katılacağı Avrupa Kupası'nda tatamiye çıkacak.

Başantrenör Giorgio Antenello Vismara ile antrenörler Hasan Vanlıoğlu ve İlknur Kobaş Tepe yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan milliler, 2 gün sürecek kupa için Bosna Hersek'e gitti.

Saraybosna'da madalya mücadelesine çıkacak ay-yıldızlı judocular şunlar:

Ayşenur Budak (57 kilo), Habibe Çiloğlu, Ezgi Karademir, Ecem Baysuğ, Özlem Yıldız, Minel Akdeniz ve

Ayten Mediha Yeksan (63 kilo), Sinem Oruç (70 kilo), Tuana Gülenay (78 kilo), Emirhan Karahan (60 kilo), Hilmi Mucik (66 kilo), Muhammed Mustafa Koç ve Erman Gürgen (81 kilo), Emir Selim Arı (90 kilo), Münir Ertuğ ve Recep Ergin (+100 kilo).

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
