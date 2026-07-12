Selda Beren Sarıkaya, Avrupa Kupası Şampiyonu oldu

Kocaeli'de düzenlenen U14 European Judo Tour-European Hopes Tournament 2026'da mücadele eden milli judocu Selda Beren Sarıkaya, 63 kiloda altın madalyaya uzanarak Avrupa Kupası Şampiyonu oldu.

Kayserili milli judocu Selda Beren Sarıkaya; Kocaeli'de gerçekleştirilen U14 European Judo Tour - European Hopes Tournament 2026 organizasyonunda büyük bir başarıya imza attı. 63 kilogram kategorisinde mücadele eden Sarıkaya, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla tüm rakiplerini geride bırakarak Avrupa Kupası Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli Takım Antrenörü Muhammed Çağrı Yılmaz yönetiminde elde edilen bu önemli başarı, Türk judosuna büyük gurur yaşattı. Müsabakaların ardından Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Avrupa şampiyonu sporcuyu ve teknik ekibi tebrik ederek başarı sevincini paylaştı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de yayımladığı kutlama mesajında; uluslararası arenada Türk Bayrağı'nı gururla dalgalandıran Selda Beren Sarıkaya ile Milli Takım Antrenörü Muhammed Çağrı Yılmaz'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı