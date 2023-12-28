Milli Hentbolcu Beyza Karaçam Ameliyat Oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nda forma giyen Beyza Karaçam, sol bacağında oluşan ön çapraz bağ yırtılması ve buna bağlı olarak da menisküs yaralanması sebebiyle ameliyat oldu.

Antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık geçiren A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Beyza Karaçam, sol bacağında oluşan ön çapraz bağ yırtılması ve buna bağlı olarak da menisküs yaralanması sebebiyle ameliyat oldu. Memorial Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Haldun Orhun tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşan milli sporcu, fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği sonrası yeniden sahalara dönecek.

Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Haldun Orhun, "Beyza, hastanemize geldiğinde sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı mevcuttu. Modern cerrahi yöntemlerle ön çapraz bağ ameliyatı ve menisküs onarımı tedavisi uyguladık. Yakında fizik tedavi çalışmalarına başlayacağız, hızlı bir iyileşmeyle yakın zamanda aktif spora dönmesini arzuluyoruz" dedi.

Bağ yırtıklarının çoğunlukla gençlerde ve sportif aktivite yapan sporcularda görülen sakatlanmaların başında geldiğini anlatan Orhun, "Spor sırasında meydana gelen, sporcuların aktif spor faaliyetlerini ve günlük yaşantılarını olumsuz yönde etkileyen ön çapraz bağ yaralanmaları oldukça sık karşılaşılan durumların başında geliyor. Bağ yaralanmaları sporcunun aktif spor faaliyetlerini etkilediği gibi günlük yaşantısını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Vücudumuzun en büyük ve harekette hayati önem taşıyan eklemi olan dizimizde, fonksiyonların yerine getirebilmesi ve güçlü olabilmesi için ön çapraz bağların tam anlamıyla işlevini görmesi gerekiyor. Ön çapraz bağ yırtılmalarında uygulanan artroskopik cerrahi (kapalı ameliyat) müdahaleyle sporcuların kısa sürede fonksiyonel bir dize kavuşmasını sağlıyoruz. Sporcular, ameliyattan sonra ortalama 3 haftada tam olarak günlük hayatlarına, 3 aydan 6 aya kadar kısa bir sürede ise profesyonel spor faaliyetlerine geri dönebiliyor" diye konuştu.

Hırvatistan'ın HC Lokomotiva Zagreb takımında forma giyen Beyza Karaçam, A Milli Kadın Hentbol Takımı forması ile son olarak EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçlarında oynarken, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan takım kadrolarında da yer almıştı. Karaçam'ın hentbol sahalarına en kısa sürede dönmesi bekleniyor. - İSTANBUL