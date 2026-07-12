Haberler

Milli haltercilerden Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 17 madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk milli takımı, 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Kolombiya'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda ay-yıldızlı halterciler, elde ettikleri derecelerle Türk halterinin geleceği adına umut verdi.

Şampiyonaya 5 kadın ve 3 erkek olmak üzere toplam 8 sporcuyla katılan milli takım, organizasyonu 4 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

Milli halterciler, mücadele ettikleri tüm sıkletlerde kürsüye çıkma başarısı gösterirken, ortaya koydukları performansla Türk halterinin yükselen gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kadın milli halterciler ayrıca takım halinde beşinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yıldız sporcularımızın Dünya Halter Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performans, Türk halterinin geleceği adına bizleri son derece umutlandırmıştır. Madalya kazanan tüm sporcularımızı, Kolombiya'da ay-yıldızlı bayrağımızı başarıyla temsil eden milli takım antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

FETÖ'ye ağır darbe! Yüzlercesi için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti

İran savaşının fikir babası Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Gözaltına alınan Çankaya Belediyesi Başkanı Güner'den mesaj: Sizlere mahcup olacak hiçbir şey yapmadım

Havalimanında gözaltına alınan CHP'li başkandan mesaj ver
Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

Umumi tuvalete giren polisler korkunç manzarayla karşılaştı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti

Milyonlar şokta! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Yaşlı adam saksıya tuvaletini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Skandal görüntü! Kameraya takılan anlar büyük tartışma yarattı