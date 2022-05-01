Milli halterciler, Yunanistan'da Gençler Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkacak - Haberler

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Milli halterciler, Yunanistan'da Gençler Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkacak

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Milli halterciler, Yunanistan'da Gençler Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkacak

Genç milli halterciler, Yunanistan'da yarın başlayacak Gençler Dünya Halter Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Genç milli halterciler, Yunanistan'da yarın başlayacak Gençler Dünya Halter Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya gör, organizasyon, Girit adasında 2-10 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonada milli halterciler, Cansu Bektaş, Gamze Altun, Cansel Özkan, Aysel Özkan, Hasan Fehmi Güneş, Mustafa Erdoğan, Hakan Şükrü Kurnaz, Kaan Kahriman, Ertuğrul Seçkin Türkiye adına sahneye çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, genç sporcuların tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Burada mücadele edecek olan sporcularımızın hepsine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Yunanistan, Türkiye, Halter, Milli, Spor, Haberler

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