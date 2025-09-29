Milli Halterciler Norveç'te Madalya Mücadelesi Verecek

Milli halterciler, Norveç'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2025 Dünya Büyükler Halter Şampiyonası'nda madalya mücadelesine çıkacak.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1-10 Ekim tarihlerinde Forde şehrinde düzenlenecek organizasyonda 4 kadın, 7 erkek milli sporcu podyuma çıkacak.

Halter Erkek Milli Takımı teknik direktör Gökhan Kuşçuoğlu ve antrenörler Mehmet Doğan ile Mehmet Başol; Halter Kadın Milli Takımı da teknik direktör Ferhat Coşkun ile antrenörler İsa Makal ve Meliha Sarıkoca yönetiminde hazırlıklarını tamamlayarak, Norveç'e hareket etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyon öncesi yaptığı açıklamada, "Milli takımlarımız hazırlıklarını tamamladı. Dünya Büyükler Halter Şampiyonası bu yılın en önemli organizasyonu, sporcularımız bunun bilincinde. Olimpiyat öncesinde yeni sıkletlerde bizim için önemli bir tecrübe olacak. Tüm çalışmalarımızı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek üzere yaptık. Amacımız madalya ve madalyalarla ülkemize geri dönmek. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize bu önemli organizasyonda başarılar diliyorum." dedi.

2025 Dünya Büyükler Halter Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular şöyle:

Kadınlar: 48 kilo Gamze Altun, 53 kilo Cansel Özkan, 63 kilo Aysel Özkan, +86 kilo Fatmagül Çevik

Erkekler: 65 kilo Ferdi Hardal ile Muhammed Furkan Özbek, 71 kilo Kaan Kahriman ile Yusuf Fehmi Genç, 94 kilo Hakan Şükrü Kurnaz ile Emre Öztürk ve 110 kilo Muhammed Emin Burun

Türkiye, 2024'te Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen 2024 Dünya Halter Şampiyonası'nda 67 kiloda Yusuf Fehmi Genç'in silkmede 181 ve toplamda 327 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya kazanmıştı.