Milli halterciler, Mısır'da 4 bronz madalya kazandı

Türkiye, Mısır'da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda toplamda 4 bronz madalya elde etti. Erkekler +110 kiloda Selahattin Altın, kadınlar +86 kiloda Tuana Süren ve kadınlar 69 kiloda Tuğba Nur Koz bronz madalyaların sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre İsmailiye kentindeki organizasyonda erkekler +110 kiloda Selahattin Altın, koparmada 170 kilo kaldırarak bronz madalya elde ederken silkmede 205, toplamda ise 375 kiloyla 4. sırada yer aldı.

Kadınlar +86 kiloda Tuana Süren, silkmede 138 kilo, toplamda da 247 kiloluk derecesiyle iki bronz madalya kazandı. Milli sporcu, koparmada 109 kiloyla 4. oldu.

Kadınlar 69 kiloda Tuğba Nur Koz ise koparmada 105 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Silkmede 119 kilo kaldıran Tuğba Nur, toplamda 224 kiloyla 4. sırayı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, genç milli haltercilerin ortaya koyduğu mücadelenin gelecek adına umut verdiğini belirtti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
