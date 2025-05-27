Milli Halterciler Dünya Kupası'ndan 8 Madalya ile Döndü

Milli Halterciler Dünya Kupası'ndan 8 Madalya ile Döndü
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Türkiye milli haltercileri Kazakistan'da düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting ve Benc Press Dünya Kupası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Gülistan Özdemir, benc press kategorisinde 2 dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Milli halterciler, Kazakistan'da düzenlenen Görme Engelliler Powerlifting ve Benc Press Dünya Kupası'nda 4'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz, 8 madalya kazandı.

Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre Almatı şehrindeki organizasyonda, kadınlar 60 kiloda milli sporcu Gülistan Özdemir, benc press kategorisinde 67 ve 68 kiloluk kaldırışlarıyla 2 dünya rekoru kırarak altın madalya elde etti.

67.5 kiloda yarışan milli sporcu Döndü Kanat, yine aynı branşta altın madalya aldı.

Erkekler 90 kiloda yarışan milli sporcu Şehmus Çevik, 140 kiloluk kaldırışıyla bench press kategorisinde altın madalya kazanırken 82.5 kiloda Yunus Ali Başaran, 105 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

100 kilo erkeklerde yarışan Muhammet Şimşek, 165 kiloluk kaldırışıyla altın, Ayhan Kaya ise 115 kiloyla gümüş madalya kazandı.

110 kiloda yarışan milli sporcu Gökhan Terletme ise 145 kiloluk derecesiyle bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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