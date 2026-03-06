Haberler

Avrupa Para Halter Şampiyonası

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Para Halter Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler ve kadınlar kategorilerinde toplamda 4 altın ve 3 bronz madalya elde etti. Muhammet Kaan Aktürk ve Nazmiye Muslu Avrupa şampiyonu olurken, diğer milli sporcular da önemli başarılar elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya, başkent Tiflis'te devam eden organizasyonda erkekler 54 kiloda mücadele eden Muhammet Kaan Aktürk, bench press kategorisinde 172 kilo kaldırarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Muhammet Kaan, toplamda da ilk sırada yer alarak organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Aynı kiloda yarışan bir diğer milli sporcu Serkan Çakmaz ise 165 kilo kaldırarak Avrupa dördüncüsü oldu.

Nazmiye Muslu Avrupa şampiyonu

Kadınlar 45 kiloda mücadele eden Nazmiye Muslu, 99 kiloluk kaldırışıyla Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Nazmiye, toplamda da zirvede yer alarak organizasyonu 2 altın madalyayla tamamladı.

Kadınlar 41 kiloda yarışan Reyhan Polat ise 83 kilo kaldırarak Avrupa üçüncüsü oldu. Reyhan Polat bench press ve toplamda da 2 bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları, antrenörleri ve sporcuların kulüplerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
