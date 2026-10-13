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Milli halterciler Arnavutluk'ta ikinci günde 6 madalya, 4 altın kazandı

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Milli halterciler Arnavutluk'ta ikinci günde 6 madalya, 4 altın kazandı
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Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 4'ü altın 6 madalya kazandı. İlk gün 14 madalya elde eden milliler, ikinci günün ardından toplam madalya sayısını 20'ye çıkardı.

Milli sporcular, Arnavutluk'ta düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde 4'ü altın, 6 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Durres kentindeki organizasyonda, genç erkekler 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Burak Aykun, silkmede 158, toplamda 281 kiloyla 2 altın madalya kazanırken koparmada 123 kilo kaldırdı.

23 yaş altı erkekler 65 kiloda yarışan Mustafa Eliş ise silkmede 154, toplamda 277 kiloyla 2 altın madalyanın sahibi oldu. Mustafa, koparmada 123 kiloyla gümüş madalya aldı.

23 yaş altı erkekler 60 kiloda mücadele eden Harun Algül de koparmada 119 kiloyla gümüş madalya kazanırken silkmede 135, toplamda da 254 kiloluk derece elde etti.

İlk gün müsabakalarında 14 madalya kazanan milliler, ikinci gün elde ettikleri 6 madalyayla toplam madalya sayısını 20'ye çıkardı.

Kaynak: AA
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