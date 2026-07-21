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Milli halterci Zehranur'un dünya şampiyonluğu gururu

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Milli halterci Zehranur Aslan, Kolombiya'da katıldığı ilk dünya şampiyonasında 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Antrenörü Recep Arslan tarafından keşfedilen sporcu, 9 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa madalyalarına sahip. Zehranur, İstiklal Marşı'nı okutmanın gururunu yaşadığını ve olimpiyat hedefi olduğunu belirtti.

Milli halterci Zehranur Aslan, katıldığı ilk dünya şampiyonasında 2 altın, 1 gümüş madalya kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Antrenörü Recep Arslan tarafından okul taramalarında keşfedilen Zehranur Aslan, Kolombiya'nın Cali kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda koparmada 86, silkmede 112, toplamda ise 198 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Kariyerinde dünya şampiyonluğunun yanı sıra 9 Türkiye şampiyonluğu ile Avrupa'da bir altın, bir de gümüş madalyası bulunan Zehranur Aslan, AA muhabirine, Kolombiya'da İstiklal Marşı'nı okutmanın kendisine "tarifsiz gurur" yaşattığını söyledi.

Organizasyonda heyecanlandığını anlatan Zehranur, "Rakiplerim güçlüydü. Kampta antrenörüm her daim yanımda oldu. Bana güvendiği için bende daha hırslı çalıştım. Dünya şampiyonu oldum. Bu yarışmada İstiklal Marşı'mızı okutan tek sporcu benim. Bu konuda çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmeyi sürdürmek istediğini aktaran Zehranur, "Önümüzde Kosova'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası var. Orada da inşallah bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Bu spora başlarken hedefler koymuştum. Şu an buradayım. Ama inşallah daha güzel yerlere geleceğim. Dünya şampiyonu olacağımın sözünü vermiştim ve oldum. İnşallah tekrar Yıldızlar Avrupa'da da şampiyon olacağım. Bir gün inşallah olimpiyatlara gitmek istiyorum. Olimpiyat şampiyonu da olacağım." diye konuştu.

"Gayret ve disiplin"

Antrenör Recep Arslan, Zehranur'un gayretli ve disiplinli bir sporcu olduğunu vurguladı.

Sporcularının kazandığı başarılardan büyük mutluluk duyduğunun altını çizen Arslan, "Zehra Nur günde 6 saat antrenman yapıyordu. Kampta çok iyi antrenman süreci geçirdi. Performansı arttı. Allah nasip etti ve şampiyon oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenör Recep Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Merzifon'da açılışı yapılan Gençlik Merkezi'ne Zehranur Aslan'ın isminin verilecek olmasından gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hülya Turan
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