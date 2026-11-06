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Milli halterci Tuba Kılınç, Avrupa Şampiyonası'nda silkmede 105 kiloyla bronz aldı

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Milli halterci Tuba Kılınç, 12-18 Ekim'de Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda silkme kategorisinde 105 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı. 22 yaşındaki sporcu, 2027'deki Avrupa ve dünya şampiyonaları ile 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor.

Arnavutluk'ta gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan milli sporcu Tuba Kılınç, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelere yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Tuba, 6 yıl önce arkadaşlarının tavsiyesiyle haltere başladı.

Milli halterci, bu yıl 12-18 Ekim'de Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda silkme kategorisinde 105 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

Çalışmalarını sürdüren Tuba, AA muhabirine, sporu çok sevdiğini, atletizmde 8 yıl ter döktüğünü söyledi.

"Milli formayı giymek çok büyük bir gurur"

Atletizmi bıraktıktan sonra yaklaşık bir yıl spora ara verdiğini belirten Tuba Kılınç, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarım boyumun kısa olmasından dolayı halter yapabileceğimi söyledi. Bir gün antrenmana katıldım. Antrenörüm yeteneğim olduğunu söyleyince haltere başladım. Aynı yıl Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Birçok derecem ve 6 Türkiye şampiyonluğum var. Bu yıl Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olarak madalyayı boynuma taktım. Çok mutlu oldum. O kürsüye çıkmak, madalyanın boynunuza takılması çok güzel bir duygu. Milli formayı giymek çok büyük bir gurur. 2027'de hem Avrupa hem de dünya şampiyonası düzenlenecek. O şampiyonalarda altın madalya kazanabilmek hedefiyle çalışmalarımı sürdürüyorum."

Tuba, hedeflerine ulaşabilmek için günde iki kez antrenman yaptığını dile getirdi.

Naim Süleymanoğlu gibi zirveye çıkmak ve efsane olmak istediğini vurgulayan Tuba, "Daha çok yolum var. Çok çalışarak inşallah hedeflerime ulaşacağım. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek altın madalyayı takmak istiyorum." dedi.

Kaynak: AA
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