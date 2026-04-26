Milli halterci Tuana Süren, Avrupa üçüncüsü

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +86 kiloda podyuma çıkan Tuana Süren, silkmede bronz madalya kazandı.

Gürcistan Batum'da organize edilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası bugün yapılan müsabakalar sonrasında tamamlandı. Milli sporcular organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonanın son gününde kadınlar +86 kiloda yarışan milli sporculardan Tuana Süren silkmede gençler yeni Avrupa rekorunu kırarak 145 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu koparmada 111 kilo, toplamda ise elde ettiği 256 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer aldı.

Bu sıklette diğer milli sporcu Fatmagül Çevik koparmada 110, silkmede 134 ve toplamda 244 kiloluk derece elde etti. - İSTANBUL

45 yıl sonra aynı otel! Reagan'ın ardından bu kez hedefte Trump vardı

45 yıl sonra aynı otel! Trump'a suikast girişiminde tuhaf tesadüf
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

Onlarca seyirci ringe girip boksörleri öldüresiye dövdü
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında dikkatlerden kaçmayan görüntü
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı
Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı

Atatürk'e ait olmayan sözü ona atfedip kurum girişine astılar
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

Onlarca seyirci ringe girip boksörleri öldüresiye dövdü
Tutuklu Tuncay Sonel'in Gülistan kaybolmadan önce yaptığı konuşma ortaya çıktı

Eski vali Gülistan kaybolmadan günler önce bu konuşmayı yapmış
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var