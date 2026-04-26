Milli halterci Tuana Süren, Avrupa üçüncüsü

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +86 kiloda podyuma çıkan Tuana Süren, silkmede bronz madalya kazandı.

Gürcistan Batum'da organize edilen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası bugün yapılan müsabakalar sonrasında tamamlandı. Milli sporcular organizasyonda 4 altın, 3 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 15 madalya kazanma başarısı gösterdi. Şampiyonanın son gününde kadınlar +86 kiloda yarışan milli sporculardan Tuana Süren silkmede gençler yeni Avrupa rekorunu kırarak 145 kilo ile bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu koparmada 111 kilo, toplamda ise elde ettiği 256 kiloluk derecesiyle beşinci sırada yer aldı.

Bu sıklette diğer milli sporcu Fatmagül Çevik koparmada 110, silkmede 134 ve toplamda 244 kiloluk derece elde etti. - İSTANBUL

