Haberler

Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek Dünya Şampiyonu Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammed Furkan Özbek, Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 65 kg koparmada 140 kiloyu kaldırarak dünya şampiyonu oldu.

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı dünya şampiyonu oldu.

Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler Muhammed Furkan Özbek, podyuma çıktı. Milli sporcu 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı ve dünya şampiyonu oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
Kocaelispor, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de ilk kez kazandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.