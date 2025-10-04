Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek Dünya Şampiyonu Oldu
Norveç'te düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler Muhammed Furkan Özbek, podyuma çıktı. Milli sporcu 65 kg koparmada ilk hakkında 140 kiloyu kaldırdı ve dünya şampiyonu oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor