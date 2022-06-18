Milli halterci Muhammed Furkan Özbek: Büyükler Avrupa şampiyonluğunu seri haline getirdim

Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda, 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan ASKİ Sporlu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, "Büyükler Avrupa şampiyonluğunu bir seri haline getirdim. Bundan sonraki hedefim müsabakalarda bu seriyi sürdürebilmek" dedi.

Tiran'da gerçekleştirilen Büyükler Halter Avrupa Şampiyonasında erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek (21), silkmede 190 ve toplam 339 kiloluk derecelerle altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcu koparmada ise 149 kiloyla bronz madalya kazandı. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Muhammed Furkan, "Yaklaşık 12 yıldır bu işle ilgileniyorum ve son 6 senesini profesyonel olarak uluslararası müsabakalarda mücadele ederek sürdürüyorum. Geçtiğimiz yıl ve bu sene iki 'büyükler Avrupa şampiyonluğu' elde ettim. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise üzücü bir tecrübe yaşadım. Yoğun stresi kaldıramayıp maalesef başarısız bir müsabaka çıkardım. 1 sene sonra bu büyük zaferi kazandım. Kendim için büyükler Avrupa şampiyonluğunu artık bir seri haline getirdim; ikincisini aldım. Umuyorum ki bundan sonraki müsabakalarda da özellikle bu seriyi sürdürebilmek için büyükler Avrupa şampiyonluğu almayı da hedefliyorum" dedi.

Halter'in göz ardı edilmiş bir branş olduğunu aktaran Muhammed Furkan, "Bazı salonlarda malzeme eksikliği oluyor. Örneğin bar, kilo pist gibi ya da dönmeyen barlar ile antrenman yapmaya çalışmaları yeni başlayan bir sporcunun hevesini kırıyor. En büyük desteğin şahsa ve sporculara yönelik değil, tamamen salonlara yapılması gerekiyor. Kaldı ki son yönetimde bunlar yeterli bir şekilde tamamlandı. Geçmişteki milli takım antrenörümüz, aynı zamanda Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü hocamız, bu sorunun üstesinden geldi. Birçok salona yeni kilo ve bar temin etti. Bu şekilde altyapıdan başlayacak çocuklara da bir fırsat sunarak yol açtı" dedi.