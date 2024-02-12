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Milli halterci Gamze Altun, 45 kilo silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalya sahibi oldu

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Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Milli halterci Gamze Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

CANSU BEKTAŞ ŞAMPİYON OLDU

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı.

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gün podyuma çıkan Cansu Bektaş, 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak birinci oldu. Öte yandan bu sıklette yarışan diğer milli sporcu Gamze Altun ise 65 kiloluk derecesiyle koparma müsabakasını 5. sırada tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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