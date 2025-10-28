Haberler

Milli Güreşçilerden Dünya Şampiyonası'nda 7 Madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye, Sırbistan'daki Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Nesrin Baş, 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Milli güreşçiler, Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki şampiyonada Türkiye, kadınlar, serbest stil ve grekoromen kategorilerinde toplam 7 madalya elde etti.

Milli güreşçiler, geçen yıl madalya çıkaramadıkları serbest stilde bu kez 4 madalya kazanarak önemli başarıya imza attı.

Nesrin, 3. kez 23 yaş altı dünya şampiyonu

Ay-yıldızlı kadın güreşçilerden Nesrin Baş, finalde 20 yaş altı dünya şampiyonu Alina Shevchenko'yu 10-0 mağlup ederek 3. kez 23 yaş altı dünya şampiyonu olmayı başardı.

Nesrin Baş, 23 yaş altı seviyesinde üst üste 4. kez finale çıkarken kariyerinde 3 altın, 1 gümüş madalyaya ulaştı.

Nesrin Baş'ın büyüklerde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği de bulunuyor.

Kadınlar 55 kiloda mindere çıkan Tuba Demir ise Kazakistan'dan Omırbek'e 12-8 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erkekler serbest stil 74 kiloda Muhammed Halit Özmuş, finalde Amerikalı Mesenbrink'e, serbest stil 79 kiloda İbrahim Metehan Yaprak ise Amerikalı Haines'e yenilerek gümüş madalya kazandı.

Kadınlar 76 kiloda Elmira Yasin, erkekler serbest stil 61 kiloda Tolga Özbek ve erkekler serbest stil 125 kiloda Hakan Büyükçingil, bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.