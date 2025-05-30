Milli Güreşçiler Moğolistan'da 5 Madalya Kazandı

Milli Güreşçiler Moğolistan'da 5 Madalya Kazandı
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Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ikinci gününde 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak 5 madalya elde etti. Erkeklerde Enes Başar, Kerem Kamal ve Muhammed Hamza Bakır altın madalya sahibi olurken, kadınlarda Evin Demirhan Yavuz gümüş ve Elvira Süleyman Kamaloğlu bronz madalya kazandı.

Milli güreşçiler, Moğolistan'da düzenlenen Open Ranking Serisi'nin ikinci gününde 5 madalya aldı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre milliler, başkent Ulanbator'daki organizasyonda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Turnuvanın ikinci gününde 60 kiloda Enes Başar, 63 kiloda Kerem Kamal ve 130 kiloda Muhammed Hamza Bakır, altın madalyanın sahibi oldu.

Kadın millilerden 2 madalya

Seride kadın milli güreşçiler ise 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 57 kiloda Elvira Süleyman Kamaloğlu bronz madalya kazandı.

Organizasyon, 1 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
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