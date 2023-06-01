Milli güreşçiler Kırgızistan'da üç bronz madalya kazandı

Milli güreşçiler, Kırgızistan'da düzenlenen Uulu Kozhomkul/Raatbek Sanatbaev Ranking Serisi'nin ilk gününde üç bronz madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bişkek'te gerçekleştirilen organizasyonun ilk günü milli güreşçiler mindere çıktı.