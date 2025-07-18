Milli Güreşçiler Budapeşte'de Madalyalar Kazandı

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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda Evin Demirhan Yavuz altın, Osman Göçen bronz madalya kazandı. Organizasyon 20 Temmuz'da sona erecek.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Polyak Imre ve Varga Janos Memorial Güreş Turnuvası'nda milli sporcular, birer altın ve bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, finalde Rus rakibi Elizaveta Smirnova'yı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Serbest stil 86 kilogram kategorisinde mücadele eden Osman Göçen ise bronz madalya karşılaşmasında Slovak rakibi Boris Makoev'i 3-2 yenerek kürsüde yerini aldı.

Organizasyon 20 Temmuz Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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