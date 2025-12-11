Haberler

Olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif sporculuk kariyerini noktaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan ve üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu unvanına sahip milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif sporculuğu bırakarak Serbest A Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine başladı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olan, üst üste 3 kez Avrupa şampiyonluğu, 1 kez dünya üçüncülüğü kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş, aktif sporculuğu bıraktı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasında, "Türk güreşine kattığı değer, minderde gösterdiği mücadele ve örnek sporculuğuyla Soner Demirtaş, bundan sonra güreşe Serbest A Milli Takım Teknik Direktörü olarak hizmet edecek. Aktif kariyerini bugün sonlandıran Soner Demirtaş'a, Türk güreşine minderde uzun yıllar boyunca vermiş olduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başarılı sporcunun kariyeri boyunca büyük turnuvalarda elde ettiği dereceler şöyle:

2016, 2017 ve 2018 Avrupa Güreş Şampiyonaları'nda üst üste üç kez Avrupa şampiyonu

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda Olimpiyat üçüncüsü

2017 Dünya Şampiyonası'nda Dünya üçüncüsü

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
title