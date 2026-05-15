Güreş: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
Milli kadın güreşçi Şirin Askara, Bulgaristan'daki 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 40 kiloda bronz madalya kazandı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda, kadınlar 40 kiloda milli sporculardan Şirin Askara, mindere çıktı.
Şirin Askara, bronz madalya maçında Romanyalı rakibi Maria Pavel'i mağlup ederek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak