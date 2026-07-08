Salih Yusuf Yazıcı, Avrupa şampiyonu

U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, altın madalyanın sahibi oldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na ikinci turdan başlayan Salih Yusuf Yazıcı, ilk maçında İsveçli Alvin Anders Thulinder'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu ve Dünya ikincisi Yunanistanlı Arionas Kolitsopoulos'u 3-2 mağlup eden milli sporcu, yarı finalde ise Ermenistanlı Narek Grigorian'ı 2-1 yenerek adını finale yazdırdı. Final müsabakasında Ukraynalı Dmytro Demianovskyi ile karşılaşan Salih Yusuf Yazıcı, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede son dakikada uyguladığı etkili künde tekniğiyle rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı