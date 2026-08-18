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Salih Yusuf Yazıcı'dan Dünya İkinciliği

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Milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bratislava'da devam eden şampiyonada grekoromen stil 72 kiloda mücadele eden ay-yıldızlı güreşçi Salih Yusuf Yazıcı, yarı finalde Meksikalı Jorge Angel Gomez Garcia'yı 7-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Genç milli güreşçi, final müsabakasında Rusya'dan Mingian Goriaev'a mağlup oldu ve şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.

Kaynak: AA
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