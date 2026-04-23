Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

Başkent Tiran'daki organizasyonda Nesrin Baş'ın rakibi Belaruslu Alina Shauchuk, sakatlığından dolayı final karşılaşmasına çıkmadı.

Final müsabakasından hükmen galip ayrılan Nesrin, kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Nesrin Baş, organizasyon tarihinde daha önce 2024'te altın, 2025'te gümüş, 2023'te ise bronz madalya aldı.

23 yaş altında 3 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçi, Tiran'daki organizasyonda dün çeyrek finalde İsveçli Tindra Linnea Sjoeberg, yarı finalde de Rus Alina Shevchenko'yu teknik üstünlükle yendi.

