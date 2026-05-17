Muhammed Gölha, Avrupa ikincisi

Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 51 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Gölha, gümüş madalyanın sahibi oldu.

U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 51 kiloda mindere çıkan Muhammed Gölha, ikinci turda Litvanyalı rakibi Hubertas Petras Pavliukas'ı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Ardından Moldovalı Viktor Gurin'i 10-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakasında Gürcü rakibi Giorgi Narimandze'yi 9-6 mağlup eden milli sporcu, adını finale yazdırdı. Finalde Azerbaycanlı rakibi İbrahim Hasanov ile karşılaşan Muhammed Gölha, mücadeleden mağlubiyetle ayrılarak U17 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
