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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

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Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na telefon jokeri olarak bağlanmıştı. Bugün olimpiyatlarda üçüncü olarak bronz madalyayı alan Tosun Çavuşoğlu, Türkiye'nin üçüncü madalyasını kazandı.

Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde etti. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya' Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmanın Cumhuriyetin 100. Yıl özel programında Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na telefon jokeri olarak bağlanmıştı.

Kaymakam Kaya'nın, 200 bin TL'lik soruyu doğru cevaplaması ile Marmarislilerin de milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu yakından tanımasına vesile olmuştu. Milli güreşçi bugün olimpiyatlarda üçüncü olarak bronz madalyayı almaya hak kazandı.

Paris 2024 olimpiyat oyunlarında Türkiye'nin üçüncü madalyasını kazandıran Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nun aldığı madalyadan onur duyduğunu belirten Kaymakam Nurullah Kaya, "Yalova Altınova Kaymakamı iken kurmuş olduğumuz Tersaneler Spor Kulübü'nde sporcumuz olarak başladığımız süreçte 10 yıllık emeklerin sonunda Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu yanı sıra Olimpiyat 3.'lüğünü de kazanarak bizleri mutlu eden Buse kardeşimize tebrik ve teşekkürlerimizi sunarım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Buse Tosun Çavuşoğlu Nurullah Kaya Marmaris Türkiye Dünya Paris Spor Güncel Haberler

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