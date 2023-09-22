Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler 82 kilo bronz madalya mücadelesinde Rus rakibi Aues Gonibov'a yenildi ve...
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler 82 kilo bronz madalya mücadelesinde Rus rakibi Aues Gonibov'a yenildi ve organizasyonu 5. sırada tamamladı.
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler 82 kilo bronz madalya mücadelesinde Rus rakibi Aues Gonibov'a yenildi ve organizasyonu 5. sırada tamamladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor