Milli güreşçi Beyza Nur Akkuş'un madalya sevinci

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Beyza Nur, kariyerinde ikinci kez katıldığı şampiyonada ilk madalyasını elde etti - Beyza Nur Akkuş: "Büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, kota alıp olimpiyatlara gitmek istiyorum"

Arnavutluk'ta 20-26 Nisan tarihlerinde düzenlenen 2026 Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda üçüncü olan Beyza Nur Akkuş, kariyerinde ikinci kez katıldığı organizasyonda ilk madalyasını elde etti.

Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde 4 yıldır müsabakalara hazırlanan 18 yaşındaki milli sporcu, bugüne dek farklı kategorilerde çeşitli başarılar yaşadı.

2024 yılında 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın, 20 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası ile 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanan Beyza Nur, geçen yıl düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda da altın madalya aldı.

Beyza Nur Akkuş, AA muhabirine, sporculuk kariyerinin başında olduğunu, adım adım ilerleyerek ülkeye daha büyük başarılar yaşatacağını söyledi.

Avrupa üçüncülüğünün kendisi için çok değerli olduğunu belirten Beyza Nur, "Büyükler kategorisinde ikinci senem. İlk katıldığımda yedinci olmuştum istediğimi yapamamıştım. Bu sene kendimden final bekliyordum. Kampta da çok iyi çalışmıştık kadromuz zaten çok iyi. Kamp hocalarımız çok iyiydi. Bu madalyayı aldığım için çok mutluyum." dedi.

Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş gibi güreşçileri kendine örnek aldığını dile getiren Beyza Nur, "Bu benim büyükler kariyerindeki ilk madalyam ve bunun devamının geleceğine inanıyorum. Hedeflerim var. Büyüklerde Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum, kota alıp olimpiyatlara gitmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Enes Sansar
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 9 isme tahliye talebi

İBB davasında 9 ismin tahliyesi istendi
Hamaney: Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı

Körfez'de yangın çıkaracak tarihi rest: Yeni bir dönem başladı
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor

Dünyanın gündemindeki ilçemiz! Japonya ve Çin'den özel ekip geldi
Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

Galatasaray'da Gabriel Sara şoku

Korkulan oldu!

Okan Buruk 'Anlaşmaya vardık' deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı

"Anlaşmaya vardık" deyip büyük sürprizi ilk kez açıkladı
Derbinin raporu ortaya çıktı! Ederson Yasin Kol'a dümdüz gitmiş

Ederson'un Yasin Kol'a söylediği öyle böyle değil

Konsere damga vuran an! Kadın hayranının dudaklarına yapıştı

Kimse bunu beklemiyordu! Hem öptü hem de o anları kayda aldı

En Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Resmen Arabistan'ı sallıyor!

İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

Genç kız burun ameliyatında hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı