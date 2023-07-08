Milli güreşçi Beytullah Sarı 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Milli güreşçi Beytullah Sarı, Macaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 85 kiloda bronz madalya aldı. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kaposvar kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde serbest stilde mücadele eden sporcular arasında yer alan Sarı, bağımsız katılım sağlayan Timur Sakirkin'i mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stilde ise 41 kiloda Yusuf Mert Kaya ve 85 kiloda Eyüp Önen yarın bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti.