Bodrum'dan ABD'ye uzanan tarihi şampiyonluk

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan milli güreşçi Aytaç Demiroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen U.S. Open Championships'te altın madalya kazanarak organizasyon tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

ABD'de düzenlenen organizasyonda 100 kilo Greko-Romen stil kategorisinde mindere çıkan milli sporcu Aytaç Demiroğlu, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Aktif olarak milli takım bünyesinde Türkiye'yi temsil eden Demiroğlu'nun, kulüp düzeyinde ise USA Team Colorado adına mücadele ettiği belirtildi.

Colorado eyalet şampiyonluğunu kazanarak U.S. Open Championships'e katılma hakkı elde eden Demiroğlu, ABD'nin 50 eyaletinden gelen şampiyon sporcuların yer aldığı organizasyonda üstün performans sergiledi. Milli sporcu, elde ettiği altın madalya ile U.S. Open Championships tarihinde şampiyon olan ilk Türk sporcu olarak adını tarihe yazdırdı.

Dünya üçüncülüğü de bulunan başarılı güreşçinin elde ettiği şampiyonluğun, Türk güreşi adına önemli bir başarı olduğu vurgulandı. Bodrum'da yaşamını sürdüren Aytaç Demiroğlu'nun, hem kulüp hem de milli takım düzeyindeki çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Bu tarihi başarı, Türk spor kamuoyuna büyük gurur yaşatırken genç sporcular için de ilham kaynağı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı