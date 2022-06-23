Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Milli güreşçi Akdağ, mezarı başında anıldı

Milli Güreşçi Vehbi Akdağ, ölümünün 2. yılında törenle anıldı.

Milli Güreşçi Vehbi Akdağ, ölümünün 2. yılında törenle anıldı.

Tokat merkeze bağlı Ormanbeyli Köyü'nde düzenlenen anma törenine Vali Numan Hatipoğlu başta olmak üzere il protokolü katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından dua okundu. Milli Güreşçi Vehbi Akdağ'ın Türkiye'ye 75 madalya kazandırdığını belirten Vali Dr. Numan Hatipoğlu, "Yeni yetişen güreşçilerimizin de onun yolunda çok daha emin adımlarla daha yüksek başarılara ulaşacaklarına inancım tamdır." dedi.

Güreşin Tokat'ta ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Vali Hatipoğlu, "Güreş, kadim coğrafyamız içerisinde her zaman ata sporumuz olarak önemli bir yer bulmuştur ve bundan sonra da bulmaya devam edecektir. Bizim de Valilik olarak güreşe ve tüm spor branşlarına desteğimiz her zaman devam edecektir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Akdağ'ın mezarına çiçek bırakıldı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / Spor

Tokat Akdağ Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title