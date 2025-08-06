Milli Golfçüler 2025 Letonya Amatör Açık Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

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Türkiye Golf Federasyonu, milli sporcuların 2025 Letonya Amatör Açık Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edeceğini duyurdu. Şampiyona, 8-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Letonya'nın Ozo Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

Milli golfçüler, 2025 Letonya Amatör Açık Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyona Avrupa Golf Birliği tarafından 8-10 Ağustos tarihlerinde Ozo Golf Kulübü'nde organize edilecek.

Organizasyonda Türkiye, Letonya, Almanya, Estonya, İngiltere ve İtalya'nın da aralarında olduğu 16 ülkeden toplam 85 sporcu mücadele edecek.

Türkiye'nin Kadın Golf Milli Takımı Ada Zorbozan, Ayşe Altıntaş ve Ada Narin; Erkek Golf Milli Takımı ise Berk İpeker, Sarp Saraçoğlu, Rüzgar Turgun, Rasim Efe Koca ve Muhsin Aras Biçer'den oluşuyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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